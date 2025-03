Minas Arena coloca preço para o Cruzeiro ser ‘dono’ do Mineirão

Pedro Lourenço, empresário dono da SAF do Cruzeiro, revelou o valor para poder administrar o Gigante da Pampulha

Cruzeiro e Minas Arena vão se reunir em breve para discutir questões contratuais. O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF azul celeste, reclamou recentemente das condições que o clube recebe. A novidade agora é que a empresa estipulou um valor para que a diretoria do Cruzeiro se torne “dona” do estádio.

Segundo Pedro Lourenço, a Minas Arena pediu R$ 300 milhões para repassar os direitos de exploração do Mineirão. Vale lembrar que o estádio é público, mas foi concedido à iniciativa privada devido às obras de modernização para a Copa do Mundo de 2014. O contrato entre Minas Arena e o Governo de Minas Gerais vai até 2037, com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos.