Melgar x Cerro Porteño: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Melgar

Sem atuar no último final de semana, os peruanos contaram com uma semana cheia para focar no duelo decisivo da fase preliminar da Libertadores. Além de ter vencido as duas partidas anteriores no torneio, os peruanos estão invictos na temporada e tentam alcançar pela quinta vez a fase de grupos.

Como chega o Cerro Porteño

Ao contrário da Libertadores, onde teve um bom desempenho nos primeiros jogos, o Cerro não vive um bom momento em seu país. Na última partida do Apertura, foi derrotado pelo Guaraní por 1 a 0 e ocupa apenas a oitava posição na tabela, com oito pontos em sete partidas.

Melgar x Cerro Porteño

Terceira fase preliminar da Copa Libertadores – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 05/03/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Monumental de la UNSA, Ariquepa (PER)

Melgar: Cáceda; Lazo, Barrios, González, Llontop; Orzán; Bordacahar, Martínez, Tandazo, Cabrera; Castro. Técnico: Walter Ribonetto.

Cerro Porteño: Arias; Núñez, Quintana, Pérez, León; Rodríguez, Morel, Giménez, Fariña; Araújo; Torres. Técnico: Diego Martínez.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)