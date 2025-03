Maycon se oferece em outra função para ganhar mais espaço dentro do Corinthians

Retornando de uma grave lesão e com o contrato de empréstimo, o volante Maycon está em busca de mais espaço dentro do Corinthians. Para conseguir participar mais da partida, o jogador já se ofereceu em uma nova função para a comissão técnica. O próprio volante confirmou a informação e revelou que já teve conversas sobre isso com o treinador Ramón Díaz, e seu auxiliar, Emliano Díaz.

“Essa conversa eu tive com o Ramón e com o Emiliano já nos primeiros dias, quando eu voltei a treinar. Eu me deixei à disposição para jogar tanto de primeiro quanto de segundo, ou em qualquer função do meio-campo que eles prefiram. É claro que eles me conheceram muito mais, talvez por vídeos, como segundo volante. Eu me deixei à disposição para também jogar como primeiro”, afirmou.