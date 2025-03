Lucas Evangelista faz exames nesta terça para assinar com o Palmeiras

O meia Lucas Evangelista fará exames nesta terça-feira (04/3), para poder assinar contrato com o Palmeiras. O Verdão vai desembolsar quatro milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões), para comprar o jogador do Red Bull Bragantino. A negociação também envolve a ida do volante Fabinho para o Massa Bruta.

Lucas Evangelista deve ser anunciado nos próximos dias, caso os exames sejam aprovados. Existia um acordo para o meia se apresentar na Academia de Futebol após o fim da participação do RB Bragantino no Campeonato Paulista. O Massa Bruta perdeu para o Santos no último domingo (02/3) e deu adeus para a competição.

Contudo, o jogador não pode defender o Verdão nesta reta final de Campeonato Paulista. Afinal, além do período de inscrição estar fechado, ele já disputou a competição com o RB Bragantino. Assim, o meia estará à disposição no dia 29 de março, quando começa o Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, Lucas Evangelista também está apto a jogar pelo Verdão, mesmo tendo atuado pela equipe de Bragança nesta edição. A regra agora prevê que jogadores que atuaram na primeira ou segunda fase da competição podem defender outra equipe.

Lucas Evangelista é um dos grandes nomes da história do Bragantino nos últimos anos. Afinal, o jogador estava no Massa Bruta desde 2020, onde atuou em 213 partidas, com 15 gols e 18 assistências. Ele chega para disputar posição no meio de campo. Como está acostumado a atuar como um segundo volante, deve brigar por um lugar nos 11 inicias junto com o colombiano Richard Ríos.