Imprensa espanhola revela valores que Vini Jr quer para renovar

Vini Jr demonstrou interesse em renovar seu contrato com o Real Madrid e o clube espanhol, por sua vez, já deu início às negociações para estender o vínculo, que atualmente vai até junho de 2027. Dessa maneira, a imprensa espanhola revelou nesta terça-feira (4) os valores que o jogador deseja para continuar na equipe.

De acordo com o jornal ‘As’, nas primeiras conversas com o atacante brasileiro, o Real Madrid perguntou quanto ele gostaria de receber para renovar. Seus representantes responderam, mas adiaram novas negociações para o meio do ano. Isto porque essas discussões acontecem em meio a uma proposta astronômica da Arábia Saudita, no valor de 1 bilhão de euros.