Hospital abre processo que pode confirmar morte de jogador do Bragantino

A equipe do Hospital Municipal está prestando todo suporte possível para a família”.

O acidente

Dois jogadores e um assessor do RB Bragantino ficaram feridos em um violento acidente de trânsito, no início da manhã desta terça-feira, 4, no km 127 da Rodovia Anhanguera, em Americana. O nome do funcionário que dirigia o veículo permanece sob sigilo.

Segundo a Polícia Rodoviária, portanto, o carro dos jogadores colidiu fortemente contra a traseira de um caminhão por volta de 5h21, na pista sentido sul. Os atletas estavam a caminho do Centro de Treinamento em Atibaia, a 65 km de Campinas, e foram levados do Hospital Municipal de Americana por uma viatura da CCR Autoban – concessionária que administra a via.