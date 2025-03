Fortaleza x Ferroviário: onde assistir, escalações e arbitragem

Clubes se enfrentam pela Copa do Nordeste em meio aos duelos válidos pela semfiinal do Cearense

Não é replay não. Após começarem a decidir uma vaga na final do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ferroviário voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (05), às 19h, no Castelão. Desta vez o confronto é válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Depois do empate sem gols pelo estadual, as duas equipes chegam em cenários diferentes no torneio. O Leão vem de duas derrotas consecutivas e ocupa a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos. Já o Tubarão venceu a primeira na última rodada e quer entrar na zona de classificação, sendo o quinto colocado, com quatro pontos.