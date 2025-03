Fluminense segue com desfalques de Thiago Silva e Lima

Jogadores ainda não estão recuperados de suas lesões, sendo ausências do técnico Mano Menezes para jogo desta quarta (5) pela Copa do Brasil

O Fluminense tem dois desfalques certos para encarar o Caxias, nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. O zagueiro Thiago Silva e o meia Lima seguem lesionados e não estarão entre os que viajam ao Sul do país nesta terça-feira (4).

Segundo o “ge”, o zagueiro segue com o problema que o afasta dos gramados desde o dia 8 de fevereiro. Afinal, ainda se recupera de uma lesão no calcanhar no esquerdo, que o fez sair no intervalo no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, pela Taça Guanabara. O Monstro, no entanto, está em fase final de sua recuperação.