FGF muda horário do Gre-Nal 445, pelo primeiro jogo da final do Gauchão

O Gre-Nal 445, que abre a disputa pelo título do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (08), sofreu uma mudança no horário. Isso porque a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deve ter início, às 17h45, na Arena do Grêmio. Anteriormente, o clássico estava marcado para às 16h30. O Grêmio foi o primeiro time a confirmar a vaga na decisão do Estadual. Após vencer o Juventude na partida de ida das semifinais por 2 a 1, o adversário superou o Imortal pelo mesmo placar. Com a igualdade no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis e a equipe da capital contou novamente com a atuação decisiva de Tiago Volpi.

Rivais chegam ao Gre-Nal com trajetórias distintas Na ocasião, o goleiro defendeu os pênaltis de Alan Ruschel e Nenê, além de converter a sua cobrança. Assim, o Tricolor Gaúcho mantém vivo o sonho de garantir o octacampeonato. Por outro lado, o Internacional teve um confronto mais tranquilo diante do Caxias. No primeiro jogo assegurou o triunfo por 2 a 0, no Estádio Centenário. Posteriormente, no duelo de volta, no Beira-Rio, o Grená saiu na frente antes do intervalo. Contudo, na segunda etapa os donos da casa cresceram de rendimento viraram o jogo e venceram por 3 a 1.