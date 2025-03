Ferj divulga datas das finais do Carioca e evita desfalques na Data Fifa

Neste momento, Vasco , Flamengo , Fluminense e Volta Redonda disputam vagas para a decisão. No primeiro jogo da semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, no estádio Nilton Santos. A volta está marcada para este sábado (8), no Maracanã, às 17h45.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta terça-feira (4) as datas das finais do Campeonato Carioca 2025. O primeiro jogo da decisão será na quarta-feira, dia 12 de março, enquanto o duelo decisivo está previsto para ocorrer no sábado, dia 15 de março, ou domingo, dia 16 de março.

No outro lado da chave, o Fluminense praticamente encaminhou a classificação ao bater o Volta Redonda por 4 a 0, no Maracanã. O segundo confronto está previsto para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no domingo (9), às 18h. No entanto, o Tricolor tem o desejo de convencer o Voltaço a jogar novamente no Maraca. A ideia seria do clube da cidade do Aço a ficar com 70% do lucro.

Por fim, o Flamengo é o maior vencedor do torneio com 38 títulos. Logo na sequência, o Fluminense aparece na segunda posição, com 32 conquistas, o Vasco, por sua vez, soma 24 troféus da competição. O Volta Redonda, afinal, busca seu primeiro título do Carioca em sua história.

Data Fifa perto das finais do Carioca

Diante disso, a Ferj evitou desfalques dos times para as partidas decisivas. Entre os dias 20 e 25 de março, serão realizadas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Flamengo, Fluminense e Vasco devem ter atletas convocados. Inicialmente, a tabela do Estadual indicava a possibilidade das finais serem nos dias 19, 22 ou 23 de março.