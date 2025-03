Fã coloca Lamborghini que ganhou de Shakira à venda; carro é simbólico do divórcio com Piqué

Cantora presentou o homem há cerca de quatro meses com o automóvel, que virou marca de sua solteirice após o árduo término com o ex-jogador / Crédito: Jogada 10

Um fã de Shakira viu o sonho de ganhar a famosa Lamborghini Urus roxa, usada no clipe da música ‘Soltera’ da cantora, dedicada ao divórcio com Piqué, se tornar pesadelo. Vencedor do sorteio promovido em um programa de TV, Michael Mejia não tem conseguido lidar com a manutenção do carro e o colocou à venda cerca de três meses após tê-lo conquistado. Trata-se de um carro simbólico para Shakira, que a acompanhou nos momentos mais difíceis do divórcio com Gerard Piqué. Não à toa, a Lamborghini ficou famosa no clipe do primeiro hino sobre o término de seu casamento e se mantém como uma das músicas mais populares do último álbum – dedicado às fases de solteirice da cantora.

"Nesse carro que resolvi presentear, vivi momentos difíceis e alegres; reflexivos, reuni forças, cantei canções com meus filhos e celebrei a amizade. Quando o comprei, fiz isso para me presentear e consentir a mim mesma a começar minha etapa como solteira. Depois de tudo que passei, que me fizeram passar. Mas descobri que o que nos ajuda são os veículos humanos", e prosseguiu:

"O carro, a roupa, as coisas materiais não nos transformam. Somente veículos humanos fazem isso. Agora, com esse carro, quero presentear alguém que o aproveite da mesma forma que eu. Assim, eu agradeço tanto amor e companheirismo", disse a artista à época.

“O carro, a roupa, as coisas materiais não nos transformam. Somente veículos humanos fazem isso. Agora, com esse carro, quero presentear alguém que o aproveite da mesma forma que eu. Assim, eu agradeço tanto amor e companheirismo”, disse a artista à época. Automóvel à venda O sorteio ocorreu em novembro durante o programa de TV ‘Despierta América’ e contemplou o vencedor, Michael Mejia, com o automóvel e mais 70 mil euros. A quantia visava justamente auxiliar com os custos de manutenção da Lamborghini, mas não foi o suficiente. O designer revelou ao ‘The Sun’ que o carro lhe causou mais problemas do que diversão até o momento. “Ela me deu US$ 90.000 (£ 70.000) para cobrir os custos do carro, impostos, traslados, voos para buscá-lo, manutenção e seguro.Gastei US$ 95.000 (£ 74.000), incluindo seguro, mas depois de seis meses terei que continuar pagando US$ 2.500 (£ 2.000) por mês”.

“Bem caro para uma pessoa de nível econômico médio como eu. Só milionários conseguem manter isso. E se fala de uma situação engraçada, pois mesmo com 70 mil euros, que é muito dinheiro, não deu para manter”, completou. Michael contou, ainda, que recebeu propostas de US$ 800 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) pelo automóvel. “Mas as pessoas me dizem ‘desde que você não o venda por menos de US$ 1 milhão (£ 785.000) ou US$ 2 milhões (£ 1,57 milhão). Embora eu gostaria de tê-lo para sempre, porque é a coisa mais preciosa que tenho, acho que terei que leiloá-lo ou vendê-lo mesmo”. O carro de Shakira A versão Lamborghini Urus de Shakira tem um exterior distinto ao habitual. Isso porque o veículo passou por um envelopamento para utilização do clipe Soltera e conta com layout roxo. As rodas também passaram por um processo de personalização.

O SUV Lamborghini Urus possui motor V8 biturbo de 4.0 litros, com 60 cv de potência e torque de 86,6 kgfm. Nesse sentido, o veículo consegue atingir de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos – com velocidade máxima de 306 km/h. Trata-se, aliás, de um dos SUVs mais rápidos do mundo. Indiretas a Piqué A canção ‘Soltera’ não menciona Piqué, mas cita como Shakira se fechou para o amor após a separação. Não à toa, ela fala que “pegou fobia” e que “poucos a conquistam”. Mas a cantora criou um repertório rico de músicas com indiretas – algumas diretas – a Gerard. Em “BZRP Music Sessions #53”, por exemplo, Shakira diz que “as mulheres não choram, elas faturam” com casos como o dela. A primeira música pós-término, chamada “Te Felicito”, a cantora parabeniza Gerard por “atuar tão bem” e o chama de “duas caras”. Em outro trecho, ela confessa: “Tenho olhos vermelhos de tanto chorar por você”.