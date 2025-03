Ex-dona do futebol do Vasco, 777 Partners perde mais um clube; Confira

Melbourne Victory, da Austrália, anuncia saída da empresa americana nesta quarta-feira (04) / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (04), o Melbourne Victory divulgou um comunicado anunciando o fim do controle da 777 Partners, empresa americana que geriu a SAF do Vasco entre 2023 e 2024. O clube da primeira divisão australiana comemorou a mudança e afirmou que a decisão fortalecerá a equipe no futuro. O Melbourne Victory, assim como outros clubes, estava sob o controle da empresa dos Estados Unidos. Dessa forma, assim como aconteceu com o Vasco, no Brasil, e com o Genoa, na Itália, a 777 perdeu o comando, e os clubes voltaram a ser geridos por seus respectivos associados.

"Somos gratos pelo apoio que recebemos da A-CAP desde que assumimos o controle dos interesses da 777 no time e estamos animados com o próximo capítulo. Esta transação ajudará a estabilizar a base de acionistas do clube e abrirá caminho para investimentos futuros, que, por sua vez, fortalecerão o Melbourne Victory daqui para frente", afirmou o clube no comunicado.