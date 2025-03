Ex-atacante da seleção da Argentina terá experiência como piloto na Fórmula E

O ex-atacante Sergio Agüero, que atuou pela seleção da Argentina, Atlético de Madrid, Barcelona e Manchester City, terá uma experiência diferente. Isso porque o astro aceitou convite para dirigir o carro elétrico Gen3 Evo da Porsche na Fórmula E, no “Fórmula E Evo Sessions”. Na ocasião, o ex-atleta receberá orientação do piloto e campeão mundial Pascal Wehrlein.

O evento em questão vai ocorrer nesta quarta e quinta-feira (05 e 06), no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. Assim, o planejamento é registrar e compartilhar os momentos nas redes sociais. Na sequência, haverá a produção de um documentário que será lançado ainda este ano pela Fórmula E. Além disso, o intuito também é alcançar um público de 300 milhões de pessoas, especialmente com as postagens em colaboração com os participantes famosos. No caso, a Fórmula E reuniu 11 personagens notáveis do esporte, tecnologia e entretenimento com o objetivo de promover a dinâmica de serem pilotos por um dia.