Everson, do Atlético, é pedido por ídolo do clube na Seleção Brasileira

Um dos grandes ídolos da história do Atlético, o ex-goleiro João Leite comentou a fase do atual número 1 da meta do Galo. Afinal, Everson está há 750 minutos sem sofrer gols e se aproxima de uma marca histórica no clube mineiro. Assim, ele foi elogiado antes das partidas finais do Campeonato Mineiro, em que o time busca o hexa estadual.

Everson, aliás, está no Atlético desde 2020 e conquistou todos os estaduais até 2024. Além disso, venceu a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Recopa e alcançou o status de ídolo. Nesta quarta-feira (5), enfrentará o Manaus em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.