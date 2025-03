Dortmund e Lille empatam pelo jogo de ida das oitavas da Champions

Os franceses não se intimidaram em jogar fora de casa no mítico estádio do gigante alemão, se impuseram e empataram em 1 a 1 / Crédito: Jogada 10

Borussia Dortmund e Lille ficaram no empate em 1 a 1 nesta terça-feira de Carnaval, 4/3, pelas oitavas de final da Champions. O jogo foi na casa do gigante alemão, o Signal Iduna Park, que saiu na frente com um golaço de Adeyemi, ainda no primeiro tempo. Mas o Lille empatou na etapa final, com o islandês Haraldson. Resultado que fez justiça. Afinal o Lille, mesmo fora, teve maior posse, 58%, e mais finalizações (9 a 8). O curioso é que, apesar da intensidade de ambos os times, apenas duas bolas foram no alvo durante toda a partida. E elas terminaram no fundo da rede. O jogo de volta será no dia 12/3, em Lille, no Pierre Mauroy. Quem vencer, avança. Em caso de empate, prorrogação e, se a igualdade persistir, pênalti. O vencedor terá como rival Barcelona ou Benfica, que jogarão a ida nesta quarta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Golaço para o Dortmund Apesar de jogar fora de casa, o Lille não se furtou a ir ao ataque e, com Ethan Mbappé (irmão mais novo do craque do Real Madrid) e Jonathan David, deu trabalho à defesa do Dortmund nos primeiros minutos. No entanto, o time alemão jogava em casa e tinha total apoio da imensa maioria do estádio lotado. E fez a alegria da torcida quando, aos 31 minutos, após escanteio pela direita, a defesa recuou para a entrada da área, onde apareceu Adeyemi. De canhota, o camisa 27 pegou de primeira. A bola ainda bateu na trave direita de Chevalier, que teve poucas chances de defesa.