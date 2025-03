Cria do Flamengo anuncia gravidez com ex de Arrascaeta

Modelo já viveu relacionamento com outro ex-jogador do Rubro-Negro, o goleiro Hugo Souza, que atualmente defende o Corinthians / Crédito: Jogada 10

Tem novo pai na área! Lázaro, cria do Flamengo e ex-jogador do Palmeiras está a espera da sua primeira filha. O atacante anunciou nas redes sociais, junto com Bianca Wejnger, a gravidez. Em publicação conjunta, portanto, os dois fizeram uma sequência de fotos e vídeos em que mostram um exame de imagem, pelúcias, moletom escrito ‘agora somos 3’ com alguns outros objetos infantis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “I met my biggest blessing. Prayed for you, look what God has done”, escreveram na legenda, que em português quer dizer: eu conheci minha maior benção. Orei por você, olha o que Deus fez.