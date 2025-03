Corinthians chega a Guayaquil para duelo pela fase prévia da Libertadores

Sem Igor Coronado e Raniele, Timão fará um treino antes do duelo contra o Barcelona-EQU, pela terceira fase prévia do torneio continental

Afinal, Igor Coronado, em recuperação de lesão no tendão do adutor da perna direita está fora, além de Raniele, com uma contusão na coxa direita. Em contrapartida, Héctor Hernández, que ficou fora dos relacionados no jogo contra o Mirassol , retornou a lista de relacionados e é opção para Ramón Díaz.

Na chegada ao hotel, o zagueiro Félix Torres, jogador da seleção do Equador, e o atacante Yuri Alberto foram os mais badalados pelos torcedores que acompanharam o desembarque. A programação, aliás, marca um treino ainda nesta terça-feira no estádio George Capwell, do Emelec. Será a única atividade do grupo no Equador, antes da partida contra o Barcelona-EQU.

O Corinthians também descobriu que enfrentará o Santos, no próximo final de semana, pelas semifinais do Campeonato Paulista. A data e horário do confronto ainda não estão definidos. Contudo, o Timão deve acelerar seu retorno ao Brasil visando o clássico alvinegro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.