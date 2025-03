Com Filipe Luís, Flamengo fortalece defesa e ataque em 2025

A única vez que o Flamengo sofreu gol com os jogadores principais foi na Supercopa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 1 o Botafogo e sagrou-se campeão da competição pela terceira vez.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, o Flamengo se mostra uma fortaleza e eficiente no setor ofensivo. Com o elenco principal, o Rubro-Negro ainda não foi vazado no Campeonato Carioca, além de estar invicto. O primeiro jogo que o treinador escalou seu grupo mais seleto foi na quinta rodada da Taça Guanabara, quando venceu o Volta Redonda por 2 a 0. De lá para cá, foram 18 gols e nenhum sofrido.

“Eu dou muito valor para a fase defensiva, que não é só zagueiro e lateral, é a equipe toda. Todos os jogadores participam. A fase defensiva é tão importante quanto a ofensiva. Sou fissurado em atacar, mas entendo que temos de saber defender. Poderíamos ter sofrido gol hoje, em algum momento vamos correr esse risco. Mas se for para perder, quero que seja desse jeito. A longo prazo a fase defensiva tem o mesmo peso que a fase ofensiva”, disse Filipe Luís.

No time considerado titular, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro formam a defesa. Por outro lado, a defesa considerada reserva tem Matheus Cunha no gol, Cleiton e João Victor na zaga e, por fim, Varela e Ayrton Lucas nas laterais. As duas escalações dão conta do recado. Além disso, Filipe Luís ainda ganhou reforço de Danilo, que chegou como zagueiro, mas também pode atuar como lateral.

Ataque do Flamengo

No setor de ataque, o Flamengo conta com o atacante Bruno Henrique. Ele é artilheiro do Rubro-Negro contra rivais em 2025 até o momento. Conhecido como “Rei dos Clássicos”, o jogador tem quatro gols em cinco jogos (quatro como titular) contra Botafogo e Vasco. A equipe, aliás, ainda acumula duas goleadas por 5 a 0 na Taça Guanabara. O jovem Wallace Yan é o artilheiro do clube no Carioca, com quatro gols.