Com baixas, Fluminense desembarca em Caxias do Sul para Copa do Brasil

O Fluminense desembarcou em Caxias do Sul na noite desta terça-feira (4) para enfrentar o time da casa pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto, aliás, está marcado para esta quarta, às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, o Centenário.

O time carioca chegou à cidade com baixas importantes. Afinal, Thiago Silva, Lima e Lezcano estavam ausentes na delegação do Tricolor. Por outro lado, Isaque retorna entre os relacionados da equipe.