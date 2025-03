Caxias x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Clube gaúcho recebe o carioca na noite desta quarta-feira (5), em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Caxias e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Francisco Stédile, mais conhecido como Centenário, em Caxias do Sul, com início às 19h (de Brasília). Como se trata de um jogo eliminatório, quem vencer garante vaga na próxima fase da competição. No entanto, caso haja empate, a decisão será nos pênaltis. Onde Assistir O Sportv e o Premiére transmitem ao vivo.

Como chega o Caxias O Caxias chega motivado para a segunda fase da Copa do Brasil, especialmente após eliminar o Dourados com uma vitória por 2 a 0, em que Tomas Bastos marcou os dois gols. No entanto, a equipe gaúcha sofreu um duro golpe ao ser eliminada na semifinal do Campeonato Gaúcho no último fim de semana. Dessa forma, o time aposta em força máxima para seguir vivo no torneio nacional.

Para o confronto decisivo, o técnico Luizinho Vieira ainda deve lidar com desfalques importantes. Thiago Coelho, Gustavo Nescau, Wendell e Welder seguem em recuperação de lesões e dificilmente estarão disponíveis. Por isso, a tendência é que o treinador mantenha o esquema com três zagueiros, buscando maior solidez defensiva para enfrentar o Fluminense. Como chega o Fluminense O Fluminense chega embalado para a segunda fase da Copa do Brasil, principalmente após golear o Volta Redonda por 4 a 0. Na ocasião, Canobbio marcou dois gols, enquanto Cano e Arias também balançaram as redes. Apesar do bom momento, o time enfrenta uma sequência desgastante de jogos, o que pode levar Mano Menezes a poupar alguns titulares na partida em Caxias do Sul. Entre as possíveis novidades, destaca-se a provável estreia do meia Rúben Lezcano, que pode ter seus primeiros minutos com a camisa tricolor. No entanto, o técnico terá desfalques significativos. Thiago Silva, Renato Augusto e Lima seguem no departamento médico, enquanto Paulo Henrique Ganso continua em processo de recuperação e ainda não está pronto para voltar aos gramados.