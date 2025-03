Atacante do Cruzeiro aproveita folga de Carnaval na academia

Kaio Jorge luta para recuperar condição física e voltar a ter espaço no time do Cruzeiro

Os jogadores treinaram no último sábado (1) e só retornarão aos trabalhos na quarta-feira de cinzas (5). Kaio Jorge, no entanto, quis evitar perder o ritmo e fez seus treinos na academia.

No quesito foco, o atacante Kaio Jorge merece “nota 10”. O atleta usou sua folga de carnaval, concedida pelo Cruzeiro, para treinar na academia. Ele registrou tudo em seu Instagram, nesta terça-feira (4).

Kaio Jorge busca retomar seu espaço no Cruzeiro. Ele se destacou em 2024, marcando sete gols em 23 jogos e dando duas assistências. O atacante, aliás, teve um grande prejuízo por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

Com a chegada de Gabigol, ele perdeu espaço no time. Em 2025, até agora, jogou duas partidas e não marcou gols. No entanto, ele pode aproveitar o espaço que Gabriel tem deixado, já que o companheiro não tem feito boas apresentações.

Agora, o Cruzeiro terá bastante tempo para trabalhar. Fora do Campeonato Mineiro, a Raposa só estreará na última semana de março, contra o Mirassol. A data e o horário do jogo ainda serão confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol.