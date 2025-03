Aston Villa vence Brugge e abre boa vantagem nas oitavas da Champions

Villans fazem jogo cirúrgico e confirmam vitória na Bélgica. Na volta, time inglês pode perder por até um gol de diferença que avança / Crédito: Jogada 10

O Aston Villa deu um grande passo rumo às quartas de final da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (4), os Villans fizeram um jogo cirúrgico e venceram o Club Brugge por 3 a 1, na Bélgica, pelo jogo de ida das oitavas de final. Bailey abriu o placar para os visitantes, enquanto os donos da casa buscaram o empate com De Cuyper, ainda no primeiro tempo. Porém, Mechele (contra) e Marco Asensio, de pênalti, confirmaram o triunfo dos ingleses no estádio Jan Breydel. LEIA MAIS: Imprensa espanhola revela valores que Vini Jr quer para renovar

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa maneira, o Aston Villa leva uma excelente vantagem para o jogo da volta, na Inglaterra. Com este resultado, o clube de Birmingham pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação para as quartas de final da Champions. Quem avançar encara

Por outro lado, o Brugge, que não fez uma partida ruim em comparação ao resultado final, se complicou. Isto porque os belgas terão que vencer o Aston Villa, fora de casa, por ao menos dois gols de diferença para forçar uma prorrogação. O Aston Villa terminou a fase de liga na oitava posição, avançou direto às oitavas de final e encerrou a etapa com chave de ouro. Na última rodada, no dia 29 de janeiro, o Villa goleou o Celtic por 4 a 2, com hat-trick de Morgan Rogers. Assim, o time inglês define a classificação em casa. Por outro lado, o Club Brugge precisou superar a Atalanta nos playoffs e surpreendeu com a classificação. Dessa maneira, o time espera buscar um resultado histórico para confirmar a vaga nas quartas de final.