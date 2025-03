Artur Jorge exalta Botafogo e diz que viveu seu melhor ano em 2024

Em entrevista à emissora portuguesa Sic Notícias, Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo, relembrou seu período no clube carioca e enfatizou que foi onde se sentiu mais feliz em toda a sua carreira. Além disso, ele destacou a importância dessa passagem para sua trajetória profissional.

Artur Jorge assumiu o comando do Botafogo em abril de 2024, logo após deixar o Braga, de Portugal. Durante sua gestão, o treinador português conduziu a equipe às conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

No entanto, em janeiro de 2025, Artur Jorge rescindiu seu contrato com o Botafogo e, pouco depois, assumiu o comando do Al-Rayyan, do Catar, com um vínculo válido até 2027.

