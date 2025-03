Arsenal aplica 7 a 1 sobre PSV e encaminha classificação na Champions

Com o resultado, o Arsenal recupera ânimo e pode perder por cinco gols de diferença que avança para as quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, os times voltam a se enfrentar, na próxima quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra. Quem passar de fase vai enfrentar Real Madrid ou Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Dominante e com desfalques, o Arsenal fez história e encaminhou a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira (4), os Gunners venceram por 7 a 1, pelo primeiro jogo das oitavas, no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda. Timber, Nwaneri, Merino, Ödegaard, duas vezes, Trossard e Calafiori marcaram os gols para os ingleses, enquanto Lang, de pênalti, fez para os holandeses. A equipe de Mikel Arteta mostrou novamente entrosamento e não deu chance de reação aos adversários. Agora, os holandeses sofreram um vexame histórico na competição europeia e precisam de um milagre para próximo jogo.

Arsenal domina, e PSV tem fio de esperança

Mesmo com desfalques e fora de casa, o Arsenal dominou a parte das ações do primeiro tempo. A equipe inglesa preferiu reter a posse de bola para criar as jogadas. No entanto, a primeira chance de fato foi do PSV. Em contra-ataque, Saibari chutou no travessão e logo em seguida Flamingo chutou pra fora. Contudo, os Gunners responderam e, em três minutos, abriu vantagem no placar. O primeiro gol saiu com o holandês Timber após cruzamento de Rice, enquanto o segundo aconteceu em belo chute de Nwaneri. Mesmo depois de sair na frente, o time seguiu forte no setor ofensivo e marcou o terceiro. Após lambança completa da defesa do PSV, Merino aproveitou a oportunidade e bateu no canto direito do goleiro Walter Benítez.

No fim da etapa inicial, o PSV ganhou um respiro e animou o jogo. Luuk de Jong caiu na área, e o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Lang cobrou com perfeição e diminuiu o prejuízo. Pouco tempo depois, já nos acréscimos, de Jong teve uma oportunidade de cabeça, mas desperdiçou. O time de Peter Bosz foi com outro ambiente para o intervalo.

Placar da humilhação: 7 a 1

A esperança que o PSV alimentou nos minutos finais da etapa inicial caiu por terra em dois minutos do segundo tempo. No primeiro ataque do Arsenal, Nwaneri cruzou para área, Walter Benítez espalma para o meio da área, e Odegaard ampliou o placar. No minuto seguinte, Trossard tabelou com Calafiori com um toque de calcanhar, passou pela esquerda e invadiu a área para bater na saída de Walter Benítez. Um banho de água fria. A equipe holandesa buscou reação, mas uma partida muito passiva. Do outro lado, os Gunners administraram a partida e encontraram o sexto gol em chute de Odegaard. E sem qualquer reação, o PSV ainda sofreu o sétimo gol. Calafiori aproveitou mais um vacilo defensivo para sacramentar a derrota vexatória dos holandeses.