Alianza dá grande passo rumo à fase de grupos da Libertadores

Gigante peruano vai até o Chile, vence o Iquique por 2 a 1 e joga pelo empate em casa, na volta, para avançar de fase / Crédito: Jogada 10

Deportes Iquique e Alianza Lima se enfrentaram nesta terça-feira, 4/3, abrindo a 3ª fase eliminatória da Libertadores. O jogo foi no Estádio Terra de Campeones, em Iquique, no Chile. E deu o time visitante: 2 a 1. Hernán Barcos e Castillo, ambos no primeiro tempo, fizeram os gols do Alianza. Na etapa final Zambrano, contra, fez para o Iquique. A partida de volta será na próxima terça-feira, 11/3, em Lima. O Alianza se classifica à fase de grupos com o empate. O Iquique precisa vencer por um gol para levar a decisão aos pênaltis. Porém, triunfo por dois gols classificará os chilenos.

Apesar de jogar em casa, o Iquique não conseguia ser dominante diante de um Alianza, que fazia jogo consistente. Aos 32, Guilherme Henrique avançou em contra-ataque e tocou para Quevedo. pela direita. O atacante observou a entrada livre de Hernán Barcos. O passe foi perfeito e o Pirata teve apenas que tocar para a rede para celebrar o primeiro gol do Alianza no jogo e o seu quarto na Libertadores. O Iquique sentiu o gol e levou mais um aos 35. Em outra boa jogada pela direita, Quevedo cruzou para Cantillo, que, sem espaço para avançar, tocou para Castillo na esquerda, dentro da área. Ele ajeitou e tocou por cobertura. O time peruano chegava ao 2 a 0,placar do primeiro tempo.