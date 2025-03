Zubeldía exalta classificação do São Paulo e evita polêmica do gramado sintético

Treinador do Tricolor classificou que time conseguiu bater uma equipe dura e considerou perda de tempo discutir o gramado do próximo jogo

O treinador Luis Zubeldía valorizou a vitória no Morumbis. Para o argentino, o São Paulo conseguiu superar um dos adversários mais complicados do campeonato e ressaltou o apoio da torcida, que se fez presente em um público superior à 50 mil pessoas em pleno Carnaval.

O São Paulo garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (03), o Tricolor bateu o Novorizontino por 1 a 0 e conseguiu passar pelas quartas de final pela primeira vez desde 2022, quando o clube chegou à final.

“Ganhamos de um rival muito duro, um rival que complicaria a partida contra qualquer equipe, hoje não foi exceção. Tem que se valorizar o triunfo, porque foi duríssimo, porque o rival foi muito sério, muito consistente. Felicito não só os jogadores, mas os torcedores, que não só assistiram, mas jogaram a partida junto com os jogadores”, exaltou.

Agora, na próxima fase, o São Paulo encara o Palmeiras, no Allianz Parque. Zubeldía não escondeu que o Tricolor terá um grande adversário pela frente e enfatizou que uma possível classificação só será possível se o time fizer um grande trabalho até a partida.

“Aí entra essa questão dos três defensores, que a gente sabia que poderíamos usar isso. O quarteto no ataque também é uma variante e alguma outra situação, agora que Ferreira está recuperado. São variantes que vamos necessitar durante a temporada e não queremos trocar os nossos três pilares: preparação, alternativas e competir para ganhar”, pontuou.

Pelo segundo jogo seguido, Zubeldía repetiu uma escalação com três defensores. O treinador negou que isso já seja algo estabelecido e afirmou que essa variação faz parte de um dos pilares de trabalho dentro do clube, assim como o quarteto de ataque.

“Agora queremos dar mais um passo. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe. Com toda a humildade, iremos buscar esse triunfo. E para conseguir essa classificação, teremos que fazer um grande trabalho”, afirmou.

A partida acontece alguns dias depois de uma manifestação de jogadores, incluindo do São Paulo, contra a grama sintética. Zubeldía evitou entrar na polêmica e enfatizou o que o time precisa pensar mais em si do que em questões relacionadas ao contexto do jogo.

“Prefiro não falar sobre esse tema. Cada um de nós deu o seu ponto de vista há um tempo e regressar a isso é perder tempo. Quando jogamos, onde jogamos, não sei, mas temos que pensar mais em nós do que todas essas questões de contexto”, concluiu.