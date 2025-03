Vitor Roque chega ao Brasil, e Palmeiras monta ‘esquema ‘ para atacante

Atacante desembarcou nesta segunda (04/3), e Verdão fez operação para o jogador sair do aeroporto sem contato com imprensa ou torcida / Crédito: Jogada 10

Vitor Roque está no Brasil. O atacante desembarcou na manhã desta segunda-feira (03/03) no aeroporto de Guarulhos. O jogador saiu por um portão privativo e não teve contato com a imprensa e nem com os torcedores. Ele deve ir para a Academia de Futebol e iniciar suas atividades como jogador do Palmeiras.

O esquema para tirar Vitor Roque do aeroporto foi um pedido do Palmeiras, que queria levar o atacante para a Academia de Futebol sem nenhum alarde. Ele saiu em uma van com os vidros completamente lacrados e não foi possível vê-lo. Seu primeiro treino com o restante do elenco está marcado para esta terça-feira (04/3).