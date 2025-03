Vini Jr afirma que desejo é renovar com o Real Madrid o quanto antes

Nesta terça-feira (04), o Real Madrid começa a decidir as oitavas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid, seu grande rival da capital espanhola, em busca de mais um título do maior torneio da Europa. Recentemente, pelo Campeonato Espanhol, as equipes se enfrentaram e o confronto terminou empatado. Vini Jr. e Mbappé são as principais esperanças de gol dos merengues.

Vini Jr, aliás, concedeu entrevista na véspera do confronto e falou sobre a possibilidade de, um dia, atuar no futebol da Arábia Saudita, já que os sauditas desejam tê-lo como o grande nome da liga local.