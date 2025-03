Vídeo: Ronaldinho Gaúcho solta a voz no arrocha e comanda trio no carnaval de Salvador

O rolê – nem tão – aleatório da vez foi diante de um mar de foliões no carnaval de Salvador, na noite do último sábado, 1º de março. Rei das aparições improváveis, Ronaldinho Gaúcho comandou o ‘Bloco do Bruxo’, no circuito Dodô (Barra-Ondina), ao lado do cantor Tierry. A dupla levou o público sob muita animação na pegada do arrocha.

O bloco havia sido anunciado há cerca de um mês, quando iniciou-se a venda dos abadás – no valor de R$ 250 por dia, no primeiro lote. Depois de Tierry, o ‘Pagode das Antigas’ ficará responsável pelo encerramento do evento nesta segunda-feira, 3. Trata-se de um projeto com participação de Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam.