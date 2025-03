Veja os times dos astros de ‘Ainda Estou Aqui’, que trouxe o Oscar para o Brasil

Fluminense, Botafogo, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Confira por qual agremiação bate o coração de parte do elenco do filmaço premiado / Crédito: Jogada 10

ANa madrugada desta segunda-feira, 3/3, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” fez história. Com três indicações ao Oscar, ganhou como melhor filme internacional (categoria anteriormente conhecida como filme estrangeiro). A obra concorreu como melhor filme (mas perdeu para ‘Anora’, o grande vencedor da noite) e melhor atriz, para Fernanda Torres, que perdeu para Mikey Madison (também de ‘Anora’). E o Jogada10 apresenta por quais times torcem alguns dos nomes mais relevantes de “Ainda Estou Aqui”. A obra conta a história do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva no início dos anos 70, durante a ditadura, quando foi levado preso e nunca mais foi visto. O filme também narra como Eunice Paiva lutou para manter a unidade da família desde então.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Walter Salles

O renomado diretor brasileiro, que é um os herdeiros de Whalter Moreira Salles, fundador do Unibanco (se uniu ao Itaú), é torcedor do Botafogo. Fernanda Torres Atriz principal do filme no papel de Eunice Paiva, ganhou o Globo de Ouro pelo filme e foi indicada ao Oscar. Mas perdeu para Mikey Madison, de Anora. Nanda tem uma torcida dupla. Embora seja torcedora do Fluminense, várias vezes declarou que também tem um lado Flamenguista.

Fernanda Montenegro A maior atriz brasileira fez o mesmo papel de sua filha Fernanda Torres: Eunice Paiva mais velha. É torcedora do Fluminense. Fernanda Montenegro foi Indicada ao Oscar por Central do Brasil, em 1998. Mas perdeu para Gwyneth Paltrow, de “Shakespeare Apaixonado”. ‘Selton Mello

O ator que interpretou o personagem Rubens Paiva, é são-paulino fervoroso. Dan Stulbach Ele fez o papel do politico Bocaiúva Cunha tem forte ligação com o futebol e é torcedor do Corinthians.

Humberto Carrão Ele interpretou o personagem Félix e é flamenguista de carteirinha. Thelmo Fernandes