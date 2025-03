Vegetti ganha companhia na artilharia do Carioca; Vasco vive jejum

O atacante Vegetti, do Vasco, ganhou companhia na artilharia do Carioca. Isso porque seu compatriota Germán Cano deixou o dele na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Volta Redonda, no último domingo (2), chegando aos mesmos seis gols do Pirata no certame.

Vegetti, aliás, passou em branco no última partida, em derrota por 1 a 0 contra o Flamengo, no sábado (1º), pela ida da semifinal do Carioca. No jogo da volta, porém, terá a oportunidade de se isolar novamente no quesito, podendo encerrar um longo jejum vivido pelo Vasco.