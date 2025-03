Vasco inicia preparação para enfrentar o Nova Iguaçu na Copa do Brasil

Semana decisiva. O Vasco retornou aos treinos nesta segunda-feira (3), após a derrota para o Flamengo na semifinal do Carioca, e iniciou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Nilton Santos, com mando de campo do Laranjão.

O Nova Iguaçu, inclusive, foi o algoz do Vasco no Carioca 2024, quando venceu o Gigante da Colina em dois dos três duelos no estadual, além de ter eliminado na semifinal, em jogos disputados no Maracanã. Além disso, o time não perde para o Vasco desde 2023.