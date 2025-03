Time carimba a trave três vezes consecutivas no mesmo ataque em jogo da A3 paulista

Uma sequência impressionante de bolas na trave chamou atenção na vitória do Desportivo Brasil por 2 a 1 sobre o Lemense pela Série A3 do Campeonato Paulista, no fim de semana. Quando o placar ainda estava sem gols em Porto Feliz, aos sete minutos da segunda etapa, o time de Leme acertou duas vezes o travessão e mandou outra na trave em cinco arremates dentro da área adversária no decorrer de oito segundos.