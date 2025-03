Técnico Rafa Benítez enaltece direção do Botafogo: ‘Ambiciosos e profissionais’

Espanhol foi um dos nomes procurados pela diretoria do Glorioso antes do acerto com Renato Paiva e faz elogios ao clube / Crédito: Jogada 10

A espera do Botafogo por um técnico enfim acabou. Após quase 60 dias buscando alguém para substituir Artur Jorge, o escolhido foi o português Renato Paiva. A diretoria tentou diversos nomes antes dele, enfrentou recusas e procurou profissionais que, no momento, não desejavam trabalhar no Brasil. Entre eles, estava Rafa Benítez, técnico com história no Liverpool, da Inglaterra. Em entrevista recente, o espanhol agradeceu ao clube carioca. Rafa, aliás, está livre no mercado desde que deixou o Celta de Vigo, na Espanha, onde fez um trabalho considerado regular.

“Sim, chegou muito perto. Tive uma conversa ótima com o dono e também com o diretor de futebol. Eles me impressionaram porque eram muito ambiciosos, mas estava muito longe”, disse o técnico. “Você tem que analisar todos os detalhes, e minha família está aqui. Fiquei muito feliz com o contato porque gostei da maneira como eles se aproximaram. Foi algo muito profissional, e as ideias eram muito boas”, completou em entrevista à imprensa internacional. Na Inglaterra, além do Liverpool, Rafa também comandou Chelsea, Everton e outros clubes. Assim, espera voltar a trabalhar na Premier League e finaliza falando sobre seu futuro: