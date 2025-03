Súmula expõe detalhes de confusões em reta final de clássico entre Grêmio e Ju

Partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho se notabilizou por agressões e expulsões de personagens do Imortal e Jaconero / Crédito: Jogada 10

O embate entre Grêmio e Juventude pela partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no último sábado (01/03), no Alfredo Jaconi, segue com seus desdobramentos. Afinal, houve a divulgação da súmula do confronto, nesta segunda-feira (02), que ficou marcado por agressões, expulsões e até desentendimentos que prosseguiram para o túnel. A jogada mais questionável do duelo foi a validação do gol de Gustavo Martins pelo lado do Imortal, que encaminhou para os pênaltis a vaga para a final do Estadual. Além disso, antes das cobranças, houve desavenças que ocasionaram duas expulsões. Pelo lado do Tricolor Gaúcho, o técnico Gustavo Quinteros recebeu o cartão vermelho.

De acordo com a súmula, a decisão do árbitro se apoiou em duas irregularidades, a agressão a Ênio, atacante do Juventude. O comandante do Grêmio ainda cometeu o erro de invadir o campo depois do gol do defensor, com o intuito de reclamar de uma decisão da arbitragem.

“Aos 51 min do segundo tempo, o treinador do Grêmio, Sr. Gustavo Quinteros, por após a marcação de um gol da sua equipe, ter invadido o campo para protestar de uma suposta decisão da arbitragem e ter desferido um soco no rosto do atleta da equipe adversária, Sr. Sebastião Almeida (Ênio). A referida expulsão ocorreu após revisão do VAR. O treinador expulso saiu de campo normalmente”, relata o trecho do documento. Jogador do Jaconero reage e também recebe o vermelho Na mesma ocasião, aliás, o lateral-direito Reginaldo do Juventude, também foi expulso ao revidar a atitude de Quinteros também lhe agredindo.

“Expulsei com cartão vermelho direto, aos 51 min do segundo tempo, o atleta Sr. Reginaldo Jesus, por após a marcação de um gol contra a sua equipe, ter desferido um soco no rosto do treinador adversário, Sr. Gustavo Quinteros. A referida expulsão ocorreu após revisão do VAR. O treinador expulso saiu de campo normalmente”, detalhou o árbitro Anderson Daronco na súmula. Desavenças prosseguiram para o túnel O ofício que contém os principais lances da partida também mencionou um episódio em que aproximadamente 20 pessoas que integram a diretoria e a equipe técnica do Juventude. Este grupo foi responsável por ofensas contra a arbitragem no túnel que levava ao vestiário ao fim do jogo. O policiamento presente no estádio precisou intervir para conter os ânimos exaltados. Apesar do incidente, não foi possível identificar nenhum dos autores dos insultos. TJD vai examinar agressão de treinador do Grêmio O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio Grane do Sul vai averiguar as ocorrências do embate a partir da próxima quinta-feira (05). Afinal, o órgão está no momento em recesso de Carnaval. Com relação aos atos do treinador Gustavo Quinteros, a tendência é de que seja atrelado ao artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Tal item cita “prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.