Sporting leva susto no fim, mas vence Estoril e segue na liderança do Português

O Sporting temeu por um novo empate, mas ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Português. Nesta segunda-feira (3), os Leões venceram o Estoril por 3 a 1, no Estádio José Alvalade, pela 24ª rodada da competição nacional. Gonçalo Inácio e Gyokeres, duas vezes, marcaram para os donos da casa, enquanto Gonçalo Costa fez para os visitantes nos minutos finais. Com o resultado, a equipe do técnico Rui Borges fica na primeira colocação, com 56 pontos, três a mais que o vice Benfica. Do outro lado, os Canarinhos permanecem na oitava posição, com 34 pontos.

A vitória do Sporting sobre o Estoril

Com apenas cinco minutos de jogo, o Sporting já saiu em vantagem ao Estoril. Gonçalo Inácio aproveitou a oportunidade para balançar as redes. Parecia que iria ser uma goleada, porém não foi bem. Apesar do domínio e posse de bola, os donos da casa não eram intensos. Na metade do jogo, os Canarinhos até equilibraram as ações, mas também sem muitas chances. A melhor foi com João Carvalho. No entanto, Gyokeres ganhou em contra-ataque e conseguiu ampliar a vantagem dos Leões no fim do primeiro tempo.