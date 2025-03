São Paulo x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Jogão desta 2ª feira no Morumbis define o último finalista do Paulistão. Quem vai levar?

Em busca de voltar a disputar uma semifinal de Paulistão, o São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira (3/3). As equipes se enfrentam no Morumbis, às 20h, de Brasília, pelas quartas de final do Estadual. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança do Grupo C, com 19 pontos. Mas o Tigre fez bonito e brigou pela liderança até as últimas rodadas, terminando com 18 pontos e tentando chegar novamente entre os quatro melhores do torneio.

A Voz do Esporte faz a cobertura deste jogo. Começa com um esquenta, com todas as informações, e em seguida Ricardo Froede narra a partida.