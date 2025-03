São Paulo busca voltar a uma semifinal de Paulistão para dar paz à Zubeldía

Tricolor foi eliminado nas quartas de final nas últimas duas edições de Estadual. Queda precoce colocou pressão nos treinadores da época / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Novorizontino nesta segunda-feira (04/03), às 20h, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor entra em campo buscando uma vaga nas semifinais do Estadual, mas também querendo exorcizar um fantasma que o persegue há dois anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Afinal, o Tricolor Paulista parou nas quartas de final do Paulistão nos últimos dois anos. Em 2023, o São Paulo encarou o Água Santa, no Allianz Parque, já que o Morumbis estava recebendo um show na época. Após um empate em 0 a 0, a equipe que era comandada por Rogério Ceni na época perdeu nos pênaltis para o time de Diadema. O treinador foi mantido no cargo, mas não sustentou muito mais tempo e acabou demitido ainda no início do Brasileirão por conta da pressão da queda no Estadual.