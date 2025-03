São Paulo bate Novorizontino com gol de Calleri e avança no Paulista

Tricolor teve confronto complicado contra adversário do interior e e retorna à semifinal após duas eliminaçõe seguidas

Depois de três anos o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista! Na noite desta segunda-feira (03) o Tricolor venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Calleri, e voltou a ficar entre os quatro melhores do estadual, algo que não acontecia desde 2022.

Com a vitória, o Tricolor garantiu a terceira melhor campanha geral do Paulista, enfrentando o Palmeiras, no Allianz Parque, na semifinal.