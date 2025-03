Santos aguarda convocações para definir planejamento da próxima Data-Fifa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A próxima Data-Fifa vai acontecer entre os dias 20 e 25 de março, justamente entre as duas finais do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da decisão do Estadual está marcado para o dia 16 e o embate de volta para o dia 27. Neymar está na pré-lista do Brasil para os jogos contra Colômbia e Argentina. Assim, perder seu astro em uma preparação para o segundo jogo da final do Paulistão seria difícil para o Peixe.