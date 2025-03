Saiba como ficam as semifinais do Paulistão e quem decide em casa a vaga na final

As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. Nesta segunda-feira (3), com a classificação sobre o Novorizontino no Morumbis, o São Paulo confirma o favoritismo e se junta aos outros três grandes do estado. Desse modo, os duelos na próxima fase serão Corinthians x Santos e Palmeiras x São Paulo. As equipes à esquerda, portanto, decidem em seus domínios as vagas para a decisão.

De acordo com o regulamento para as semifinais, o primeiro colocado no geral enfrenta o quarto melhor na classificação, enquanto o de segunda melhor campanha encara o de terceira.