Ruben Amorim, do United, responde Rooney: ‘Muito fácil ser comentarista’

Rúben Amorim não vive seus melhores momentos como treinador do Manchester United. No último fim de semana, viu seu time ser eliminado pelo Fulham dentro do estádio Old Trafford, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. Assim, o português foi bastante criticado pelo ídolo do clube Wayne Rooney, mas respondeu, afirmando que o objetivo é voltar a conquistar a Premier League. No entanto, o desejo ficará para a próxima temporada. Afinal, na atual, o United ocupa somente a 14ª colocação, somando 33 pontos em 27 rodadas, distante até mesmo das vagas para a Conference League e a Europa League.

“A Premier League é, sim, nosso objetivo”, diz Rúben “Ser ingênuo é pensar que vamos ganhar nesta temporada ou disputar o título já na próxima. Nesse momento, todo mundo sabe tudo. Eu sei como funciona e sei como é muito fácil trabalhar como comentarista. Também fui comentarista quando encerrei a carreira. Sei que é muito fácil”, disse sobre Rooney, hoje comentarista e ídolo do United. Por fim, Amorim enalteceu a história do clube, minimizou o período ruim e afirmou que gostaria de viver momentos melhores. O próximo jogo do Manchester será no domingo (09), contra o Arsenal, pela Premier League, em Old Trafford.