Romero se torna o maior artilheiro do Corinthians no século

Paraguaio marcou contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, e chegou aos 66 com a camisa do Timão no período / Crédito: Jogada 10

A noite de domingo (02/3) foi especial para o paraguaio Ángel Romero. Afinal, ele ajudou com um gol na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. O tento, aliás, o colocou como o artilheiro isolado do Timão no século.

O camisa 11 ultrapassou Jô, autor de 65 gols, chegou a 66 e se isolou como grande goleador corintiano no período. O gol aconteceu aos 23 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de escanteio de Memphis Depay, o paraguaio deu toque de cabeça certeiro para abrir o placar no confronto.