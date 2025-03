Roger Machado terá sua primeira decisão em sua trajetória no Inter

O técnico Roger Machado colhe os primeiros frutos do seu trabalho positivo no comando do Inter desde a última pré-temporada. Prova disso é que alcançou sua primeira decisão pelo Colorado desde o início de sua trajetória. Ao mesmo tempo, ajudou a quebrar um jejum de quase quatro anos da equipe sem atingir a decisão do Campeonato Gaúcho.

Além disso, o profissional comanda o Inter em caminho ainda invicto no Estadual. Em 10 partidas, são oito vitórias e dois empates, a melhor campanha na primeira fase do Gauchão. Tal proeza, aliás, permite a vantagem de decidir o título contra o arquirrival em casa, em duas semanas.