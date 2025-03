Retrô elimina Náutico nos pênaltis e é semifinalista do Pernambucano

A segunda-feira de Carnaval marcou a eliminação do Náutico nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Após empate sem gols com o Retrô, Bruno Mezenga parou no goleiro Fabian Volpi, que, por sua vez, garantiu a Fênix semifinal frente ao Maguary. A equipe de Camaragibe, que teve 100% de aproveitamento nos pênaltis, venceu por 5 a 3 nos Aflitos.

O duelo não teve muitas chances claras de gols, frustrando a torcida alvirrubra que lotou as dependências do estádio. A quantidade de faltas chamou atenção, freando a evolução das equipes. Assim, os goleiros Muriel e Fabian Volpi tiveram pouco trabalho. A melhor oportunidade da primeira etapa ocorreu aos 43 minutos, quando o meia Patrick Allan serviu Marco Antônio, que finalizou de primeira para ótima defesa do goleiro do Retrô.