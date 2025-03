Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico espanhol no Santiago Bernabéu é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions 2024/25

Dia de clássico decisivo. Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions. A bola rola no Santiago Bernabéu, em uma das partidas mais aguardadas desta fase mata-mata da competição. Pelo melhor desempenho na fase de liga, o duelo da volta será na casa dos Colchoneros, no próximo dia 12 de março.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid eliminou o Manchester City nos playoffs e terá pela frente o rival da capital espanhola nesta fase de oitava de final. Dessa maneira, o time merengue faz o primeiro jogo em casa, diante de seu torcedor, e quer aproveitar para construir um grande resultado.

Em La Liga, ambas as equipes estão na briga pelo título, mas uma derrota para o Betis na última rodada fez o Real Madrid cair para a terceira posição, com 54 pontos, três a menos que o líder Barcelona e um atrás do Atléti.

Para o clássico no Bernabéu, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Dani Ceballos, Dani Carvajal e Éder Militão, todos machucados, além de Bellingham, que está suspenso. A boa notícia, no entanto, fica pelo retorno de Valverde, poupado na última partida após sentir um desconforto muscular.