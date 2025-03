Quatro grandes voltam a fazer semifinais do Paulistão após seis anos

São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos não ficavam entre os quatro melhores do Estadual desde 2019 / Crédito: Jogada 10

Com a classificação do São Paulo em cima do Novorizontino nesta segunda-feira (03/3), o Paulistão terá os quatro grandes do Estado na semifinal do Paulistão, algo que não acontecia há seis anos. A última vez que tivemos o Tricolor Paulista junto com Palmeiras, Santos e Corinthians entre os quatro melhores da competição, foi em 2019.

Na ocasião, as quatro equipes mais tradicionais do Estado sobreviveram às quartas de final e se enfrentaram nas semis. O São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, após dois empates em 0 a 0, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. Já o Corinthians teve pela frente o Santos. Após vencer por 2 a 1 em Itaquera e perder por 1 a 0 no Pacaembu, o Timão derrotou o Peixe também nas penalidades e foi para a final. No fim, o clube do Parque São Jorge terminaria como campeão do Estadual.