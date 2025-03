Proprietário do Cruzeiro revela ‘reunião dura’ com Adílson Batista após vazamento de áudios

Empresário Pedro Lourenço foi pressionado a demitir Adílson Batista, mas preferiu dialogar com o profissional

O empresário Pedro Lourenço, proprietário de 90% das ações do Cruzeiro, revelou recentemente uma “reunião dura” com Adílson Batista, ex-treinador e atual coordenador das categorias de base do clube. O encontro teve como objetivo discutir o áudio vazado.

O Jogada10 divulgou o conteúdo do áudio na ocasião. Nele, Adílson conversava com uma pessoa e fazia duras críticas às contratações do Cruzeiro, como Jonathan Jesus e Fabrício Peralta. Também criticou o atacante Dudu e a maneira como o técnico da época, Fernando Diniz, organizava a equipe.