Plata bate meta, e Flamengo vai adquirir mais 50% dos direitos do atacante

Com desempenho regular com o técnico Filipe Luís, Gonzalo Plata atingiu uma meta contratual em seu vínculo com o Flamengo. Agora, o clube carioca investirá mais 3,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,7 milhões) para adquirir os outros 50% dos direitos econômicos do atacante.

O acordo inicial previa a compra de 50% dos direitos do jogador junto ao Al-Sadd, do Qatar, por 4,1 milhões de dólares. Caso Plata atingisse 1.500 minutos em campo nos primeiros 12 meses – marca alcançada na última partida contra o Vasco – o Flamengo teria que comprar a outra metade por 3,9 milhões de dólares. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.