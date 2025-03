O artilheiro voltou? Cano supera número de gols feitos pelo Flu em 2024

Gol sobre o Volta Redonda pela semifinal do Carioca já foi o oitavo do argentino na temporada; no último ano, marcou apenas sete

Afinal, no último ano, o argentino estava em baixa e marcou apenas sete tentos. Agora, já são oito bolas na rede. Aliás, o clube como um todo foi mal, tanto que brigou para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro até na última rodada.

O atacante Germán Cano fechou a conta na goleada do Fluminense sobre o Volta Redonda por 4 a 0 no último domingo (2). Assim, mesmo com 32 jogos a menos, o atacante ultrapassou a marca de gols feitos em toda a temporada de 2024.

Portanto, tudo indica que o artilheiro da Libertadores de 2023 está recuperando seu futebol. Inclusive, é o artilheiro isolado do Time de Lanranjeiras na temporada. O clube ainda tem pela frente o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Mundial de Clubes.

Vantagem para a final do Cariocão

Com a goleada sobre o Voltaço no primeiro jogo da semifinal do Estadual, o Tricolor abriu grande vantagem para o jogo da volta. O confronto decisivo está marcado para o próximo domingo (9), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira.

Porém, antes o Tricolor vai encarar o Caxias do Sul pela segunda fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (5), às 19h, no Estádio Francisco Stédile, o Centenário, no Rio Grande do Sul.